نسرين طافش تفاجىء الجمهور بالحجاب لأول مرة.. و رد صادم من المتابعين

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي ترتدي الحجاب لأول مرة ، في إطلالة أبهرت الجميع.

وعلقت نسرين طافش على الصور وكتبت :” اللهم استجب دعائنا في يوم عرفة .. و عيد أضحى مبارك يحمل معه الصحة السلام و الفرح لكل العالم”.

وعلق الجمهور على صور نسرين طافش والتي كان أبرزها :” دخلتي الاسلام امتة ؟, ايه النفاق دا”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصور الجديدة، وهي بترتدي هوت شورت وتقف بجوار طائرة هليكوبتر، نالت اعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين طافش على الصور وكتبت :” طير طير بعيدا”.

كما ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في صور جديدة، وهي تركب على ظهر خيل عربي وبملابس الفروسية، في إطلالة أبهرت الجميع.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت: ” حب الرِّمَــكْ يجــري بشـراييني، آحبِها وآحــبْ طاريهـا، العاديــاتْ الإســمْ للسُّـورهْ، حَلــفْ بهـا وهـذا مِغَلِّيهــا، وما ينحلفْ إلاَّ تـرىَ بغالي، هــوُ لي ذكرها وهـوُ مِسَميِّها، ولي ما يعَـرفْ الخيـلْ يظلِمهـا، وأهـل الجَهَــلْ لِصـقورْ تشويها”.

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