بـ مايوه وعوامة.. درة تخطف أنظار الجمهور بإطلالة صيفية جريئة.. اتفرج

شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها وذلك عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت درة في الصور وهي ترتدي مايوه، وتستمتع بالاجواء الصيفية بإحدى حمامات السباحة، في إطلالة خطفت أنظار الجمهور والمتابعين.

وانهالت التعليقات على صور درة من جانب الجمهور، الذي عبر عن إعجابه بغطلالتها والتي جاء ابرزها :” جميلة اوي’ زي القمر “.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة التونسية درة ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة درة في الصورة التي نشرها على إنستجرام، في لحظة رومانسية مع زوجها هاني سعد وهي في أحضانه من مهرجان كان، حيث قامت برفع شعرها بدون تسريحة متكلفة وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة مما أثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

جدير بالذكر، أن درة تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار، والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، وتأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

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