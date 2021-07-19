عمر كمال يفجر مفاجأة عن حمو بيكا : مبيعرفش يغني

عدن - ياسمين عبد العظيم - حل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيفًا الساعات الماضية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الاعلامي عمرو اديب، على قناة MBC مصر.

وأدلى عمر كمال في الحلقة بالعديد من التصريحات المفاجئة، والتي أبرزها إجابته على سؤال “حمو بيكا بيعرف يغني؟”

وأجاب عمر كمال على السؤال قائلًا: ” “لأ مبيعرفش يغني، هو كراكتر، راجل ليه بصمة في التراك. عنده صوت أجش جهوري في التراك بيعمل نبرة معينة، ومش أي حد يعرف يقول ده.”

وأشار عمر كمال، إلى أن حمو بيكا هو الذي اختار اسم “شمس المجرة”، و أضاف كلمات للأغنية، ويطلب تغيير اسمها إلى “شمس المجرة”، على اسم زوجته، لأنه كان على وشك الزواج.

وأوضح عمر كمال، أن أغاني المهرجانات في بدايتها كانت تشبه الجمعية، التي يشترك فيها كل شخص بمبلغ من المال بهدف تحقيق الشهرة لاسمه.

وفي وقت سابق، قام مغني المهرجانات حمو بيكا بنشر صورة جديدة له ليشارك جمهوره ومتابعيه، من خلال صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، مُهنئًا خلالها جمهوره بحلول عيد الأضحى المبارك.

حيث ظهر بيكا الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وهو يرتدي تيشيرت أبيض برفقة أضحية العيد، علّق عليها قائلًا: “كل سنة وأنتم طيبين”.

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