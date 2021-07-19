جدل واسع حول وفاة الفنان محمد السعدني .. هل مات ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثيرت حالة من الجدل الواسع، الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، تنعي فيه رجل الأعمال محمد السعدني.

واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المقصود من الوفاة هو الفنان محمد السعدني، الأمر الذي جعل الخبر ينتشر بشك واسع على السوشيال ميديا.

من جانبها، أوضحت وفاء عامر، في منشور جديد، حالة اللبس التي حدثت، مشيرة إلى أنها لم تقصد من منشورها الفنان محمد السعدني، وإنما كانت تقصد رجل الأعمال الذي يحمل الاسم نفسه.

من جانبه، نشر الفنان محمد السعدنى فيديو بخاصية البث المباشر، يطمئن جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، نافيًا أنباء وفاته.

وكتب محمد السعدنى: “أنا الحمد لله كويس وزى الفل، ولا زلت على قيد الحياة الحمد لله ودى إشاعة وكل سنة وأنتم طيبين”.وفي وقت سابق، قامت الفنانة وفاء عامر ، بنشر فيديو لحفل تخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، لتشارك جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ إنستجرام ”.

حيث شاركة وفاء عامر فرحتها بحفل تخرج ابنها عمر، ونشرت الفيديو الذي يظهر فيه نجلها عمر اثناء تكريمه في حفل تخرج المدرسة، وقامت بالتعليق على الفيدية وقالت:”الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر” .

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