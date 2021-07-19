أول إجراء من السيسي لعلاج الفنانة ياسمين عبد العزيز.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أزمة مرض شقيقته التي أثارت جدلا الساعات الاخيرة.

ونشر وائل عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، : “نشكر سياده رئيس الجمهوريه السيد / عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحاله والإشراف علي أطباء إجراء العملية”.

وتابع وائل عبد العزيز : “آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير”

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي سيد علي، سبب الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات الحالة الصحية لها بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”.

حيث أكد خلال برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”: أن ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من مشكلة في الرحم دخلت علي أثرها مستشفى شهير، موضحًا أنه خلال عملية المنظار التي أجرتها الفنانة حدث لها مشكلة في القولون ومنطقة البطن، لذلك ظلت في غرفة العمليات لفترة.

وأضاف قائلا: “ياسمين عبد العزيز حاليا فاقت من الغيبوبة ويتوقع أن تكون حالتها الصحية أفضل قريبا”.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لاتوجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

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