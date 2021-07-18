ليلى زاهر تخطف أنظار الجمهور بإطلالة صيفية في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ليلى احمد زاهر بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها أثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال الصور، بإطلالة كاجوال صيفية، مرتدية نظارة شمسية كبيرة وقبعة البحر، وتوب أبيض، ونالت اعجاب جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا خاصة إنستجرام.



يذكر أن، الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر كانت قد احتفلت بحفل تخرجها من المدرسة الثانوية مؤخرا، حيث شاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:” بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة”.

وتابع أحمد زاهر قائلا:”بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.

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