شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات القليلة الماضية بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث قال الفنان وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مناشدا الصحفيين: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي”.

جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبد العزيز كان قد كشف تطورات عن حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :” أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة”.

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