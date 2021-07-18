تعرف على وصية والد حلا شيحة عند زواجها من معز مسعود (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب تبرؤها من الفن ومن مشاهدها بفيلم “مش أنا”، وأرجع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة أن زوجها الداعية معز مسعود له دور كبير في انتشار تلك الأزمة التي أثارتها زوجته الفنانة حلا شيحة.

وتسائل العديد من الجمهور عن السبب الذي جعله يوافق على زواج ابنته حلا شيحة من الداعية الإسلامي معز مسعود، فتداول فيديو عن الفنان التشكيلى يأحمد شيحة، في مداخلة هاتفية لـ برنامج “كلمة أخيرة”، المعروض على فضائية “ON”، ليكشف عن وصيته لزوج ابنته خلال عقد القران.

حيث قال خلال الفيديو:”قلت لـ معز، حلا أغلى الناس عندي، وحاجة كبيرة ومهمة وتحتاج حد يكون حقيقي بيحبها، ويحافظ عليها ويوقف جنبها، وهو شخص محترم للغاية، ووصيتها توقف جنبه، وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللي بتعجب الناس، وهو قاللي إنها هتعمل كل عمل فني له قيمة فنية”.

جدير بالذكر، أن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عبر عن صدمته من ما كتبته ابنته الفنانة حلا شيحة، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، قال “احنا زعلنا منها جدا، ووالدتها كلمتها، وعاتبتها، وهي كانت مترددة في الردود، عشان كده أنا مش فاهم في إيه، بس الواضح إن فيه ضغوط كبيرة عليها من الممكن أن يكون زوجها له يد في هذا”.

وأضاف “أنا كأب وفنان أرفض البوست اللي نشرته، وأنا أكثر واحد ضد هذه الجماعات، أنا لا أقبل لأحد أياً كان، أن يختطف ابنتي الفنانة، هي رجعت للفن بكامل إرادتها، وقلعت الحجاب بكامل إرادتها أيضاً وليس ضغط من أحد الأطراف”.

وتابع “ابنتي لما رجعت للفن قالت لي أنا قريت فقه ودين، وفهمت إن الفن ليس له علاقة بغضب ربنا، وأنا فنانة كبيرة ولا يمكن أن أبتعد عن الفن لأي سبب من الأسباب”.

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