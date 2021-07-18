أشرف زكي يحرر بلاغا ضد حاتم الحويني بتهمة السب والقذف

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بتحرير بلاغًا بمباحث الانترنت ضد حاتم الحويني نجل أبو إسحاق الحويني، وذلك بسبب سب وقذف الأخير على نقيب المهن التمثيلية في منشور عام على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث قام نقيب المهن التمثيلية بإتهام حاتم الحويني بسبه وقذف في البلاغ الذي حمل رقم 23 أحوال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه.

جدير بالذكر، أن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، قال إن أزمة الفنانة حلا شيحة أكبر من أن هناك فنانة تعتزل الفن، مشدداً على أنه لن يصمت عما قاله السلفى حاتم الحوينى في حق الفن والفنانين وإهانته للنقابة، مؤكداً أنه تقدم ببلاغ في حق السلفى، وتابع: “هناك من يتصيد الفنانات وهناك جوائز لمن يصطاد اليمامة.. تتكشف خيوط اللعبة والمؤامرة التي يلعبوها على بناتنا.. لقاؤنا في المحكمة ومش هنسيب حقنا وأحنا جاهزين أوى”.

ولفت نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه لن يترك السلفى حاتم الحوينى، وتابع:”بينى وبين من أخطأ القضاء وأرجو ألا يبكى كما فعل غيره.. وإحنا مش هنسيب حقنا.. أهلاً بكم وهذا أسلوبكم.. هذه ألفاظهم واحنا مستعدين ليهم أوى.. هو غلط في كل الفنانين والمبدعين والمثقفين”.

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