حلا شيحة تنشر صورة ياسمين عبد العزيز بـ«الحجاب».. وتعلق بهذه الكلمات (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حلا شيحة ، بنشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز أثناء تأديتها مناسك “العمرة” وهي ترتدي الحجاب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي “عباءة وحجاب” من داخل الحرم المكي، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت “حلا” على الصورة قائلة: “اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ ياسمين عبد العزيز شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، إنك أنت الشافي سبحانك يا رب العالمين”.

وأضافت، قائلة: “معرفتش أنزل لها صورة إيه وأنا بدعيلها ملقتش أحلى من الصورة دي قمر فيها، ربنا يشفيها ويعافيها بحبها أوي أوي أوي، ويارب تقوم بالسلامة وتبقى زي الفل يارب يارب يارب، بدعيلها من قلبي يا ياسمينو يا قمر”.



جدير بالذكر، أن الفنان أحمد العوضي كان قد طالب جمهوره بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

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