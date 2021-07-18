«فاقت من الغيبوبة».. أنباء سارة بشأن الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز ، مطمئنا جمهورها بأنباء سارة عن حالتها الحالية.

وأكد سيد علي، أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لأزمة صحية بسبب خطأ طبي، مشيرا إلى أن الحالة الصحية في الوقت الحالي أفضل كثيرا وحدث لها تحسن وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها اثناء إجراء عملية في احد المستشفيات.

وأشار مقدم برنامج حضرة المواطن، إلى أن الأخطاء الطبية أمرا وأراد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز، لافتا إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسيمن عبد العزيز كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وهذا وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لاتوجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

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