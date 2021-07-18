«بدون مكياج» صورة نادرة للفنانة حلا شيحة برفقة خادمتها..ستصدم من تغير ملامحها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة للفنانة حلا شيحة برفقة خادمتها الأفريقية، وذلك بالتزامن مع إثارة الجدل بسبب تبرؤها من مشاهدها الخاصة برفقة الفنان تامر حسني في فيلم “مش أنا الذي يتم عرضه حاليا على شاشات السينما.

وتعود تلك الصورة إلى احتفال الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد خادمتها كما قامت باستضافة صديقة للثانية للاحتفال معهم وقامت بنشر تلك الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وظهرت الفنانة حلا شيحة خلال الصور التي نشرتها، بدون مكياج نهائيا ويبدو عليها الإرهاق وذلك لأنها كانت تقوم بتصوير باقي مشاهدها في مسلسل “خيانة عهد” الذي كان يعرض في الموسم الرمضاني بالعام الماضي.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تبرؤها بسبب طرح كليب “بحبك ” ضمن أحداث فيلم مش أنا بطولة الفنان تامر حسني.

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