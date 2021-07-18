بعد انتقاده لها ولزوجها.. حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حلا شيحة ، بتوجيه رسالة جديدة لوالدها وذلك بعد الانتقادات التي وجهها إليها هي وزوجها بعد تصريحاتها حول فيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني، وذلك من خلال حسابعا الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة حلا شيحة، بنشر الرسالة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، صباح اليوم الأحد، مرفق معها صورة قديمة لها مع والدها، وعلقت قائلة : «حبيبي والدي الغالي أعز الناس، بحبك ومحدش هيقدر يخلف بنا أبدًا، وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا، وانت أغلى الناس، انت غالي عندنا كلنا».

جدير بالذكر، أن والد الفنانة حلا شيحة كان قد انتقد موقف ابنته من صناع وأبطال فيلم «مش أنا»، واصفها بـ المخطوفة ويتم الضغط عليها، وطالبها بالاعتذار لزملائها ولجمهورها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانًا بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وتامر حسني، عبّرت فيه عن رفضها لما أسمتها محاولات العودة للوراء ونشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة.

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