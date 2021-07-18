«مش مسامحاها ليوم الدين»..مساعدة حلا شيحة تكشف مفاجآت عن حياتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت صباح ، مساعدة الفنانة حلا شيحة ، بالكشف عن مفاجآت عن حياتها حول واقعة سرقة التي اتهمتها بها خلال كواليس تصوير فيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني وعدد من نجوم الفن الأخرين.

حيث قالت صباح، خلال تصريحات صحفية، إنها كانت تعمل مع الفنانة حلا شيحة عند عودتها للفن مرة أخرى من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان وفيلم “مش أنا” بترشيح من المنتج الفني مصطفى الغزولي.

وأضافت،قائلة: “اخترت أن تكون معي مساعدة أخرى لي لأنني أعمل بشكل أساسي مع الفنانة إسعاد يونس، فعند احتياجها لي ستكون أولوية عملي لها، وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون مُقصرة لذا كانت معي مساعدة أخرى”.

وتابعت قائلا: “ذات يوم، اتهمتني حلا بسرقة إسورة إكسسوار، وطلبتُ منها أن تحلف بكتاب الله وأبنائها ألا تظلمني، وأن تعطيني العلب الخاصة بالإكسسوار كي أراهم بنفسي وأعطيها لها، رفضت حلا تمامًا، وكان ذلك الموقف أمام شقيقتها مايا، التي ردت عليها: “بلاش نظلمها يا حلا، إن بعض الظن إثم، شكل البنت ما أخدتش حاجة”.

واستكملت قائلة: “وعلمت فيما بعد أن المساعدة الأخرى رأت الإسورة مع حلا بعد اتهامها لي بالسرقة، ورفضت أن تشهد بالحق لأنها كادت أن تأخذ مكاني”، مشيرةً إلى أن ذلك العمل هو الوحيد من نوعه الذي لا يتطلب مؤهلات ولا شهادات بل شرطه الأساسي هو السمعة الطيبة، وأنها تعاملت على مدار سنوات طويلة مع العديد من الفنانين لم يشكُ أحد منها فيها.

وفي النهاية اختتمت قائلة: “مش مسامحاها ليوم الدين.. لما انتي بترجعي لربنا في حاجة انتي شيفاها غلط ارجعي في ظلمك ليا.. ظلمها ليا وجعني جدًا وبتعذب.. وكان ربنا وكيلي”.

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد انتقاده لها ولزوجها.. حلا شيحة توجه رسالة جديدة لوالدها

«كلمتني بدل المرة 10».. أشرف زكي يكشف مفاجآت بكواليس شطب حلا شيحة من النقابة