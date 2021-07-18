نجمة اعتزلت الفن لتعمل «خادمة» في إسرائيل.. اعرفها

عدن - ياسمين عبد العظيم - سينما

سعاد زكي مطربة مغمورة من أعظم نجوم الغناء في مصر خلال فترة الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أحد أهم الممثلون اليهود في مصر، تعتبر المنافسة الحقيقية الوحيدة لكوكب الشرق أم كلثوم في الشرق الأوسط، رفض والدها دخولها مجال الغناء واعتبره عار ومساس بشرف العائلة.ولدت “زكي” في مدينة السنبلاوين مسقط رأس أم كلثوم، ثم انتقلت إلى القاهرة، كان والدها يعمل قاضي تحقيق في منطقة دلتا النيل، وهي الابنة الكبرى ولديها سبعة أشقاء جميعهم أولاد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سعاد قررت النزول إلى القاهرة لتحقيق أحلامها في الغناء، بصحبة خالها الذي تبناها وهو رجل ثري جداً وصاحب عقارات، تعلمت في الكونسرفتوار بالقاهرة ودرست على يد كبار الموسيقيين مثل رياض السنباطي والشيخ زكريا أحمد ومحمد القصبجي وداوود حسني وغيرهم.

شاركت في أربعة أعمال سينمائية فقط وهم، فيلم “التضحية الكبري”، وفيلم “سلامة” مع أم كلثوم ويحيي شاهين وزوزو نبيل، وفيلم “على مسرح الحياة” والتي قدمت من خلاله دور ريري وهو من بطولة حسين رياض وأنور وجدي وروحية خالد وزينب صدقي وثريا فخري، وفيلم “بحبح في بغداد” بطولة فوزي الجزايرلي وحورية محمد ومحمود المليجي ومحمود شكوكو.

أشهر أغانيها

من أشهر الأغاني التي قدمتها “تبعد ليه وتنساني”، و “يسحرني”، و” فؤادي حر” للشيخ زكريا أحمد، و”عاهدتني”، و”إحنا سوى” لداود حسني، و”يا ابني”، وقصيدة “يا أيها الطير غرد فوق الرياحين”، كما غنت في حفل افتتاح جامعة القاهرة.

تزوجت سعاد زكي من عازف القانون محمد العقاد واحترما الثنائي العقائد الدينية لكل منهما، ثم هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبقيت فيها لفترة، وأثمرت تلك الزيجة عن ولد يدعى “موشى زكي”، ثم قررت الهجرة إلى إسرائيل وتركت زوجها في أمريكا وعمرها 35 عاماً، حيث عاشت مع طفلها في معسكر لاستيعاب المهاجرين الجدد جنوب تل أبيب ثم انتقلت للعيش مستقلة بذاتها في إحدى الشقق الصغيرة بمدينة حيفا.

بدأت حياتها العملية في إسرائيل كمطربة أيضاً لمدة 20 عاماً حتى بلغت 57 عاماً، وغنت مع زوزو موسى في صوت إسرائيل وبدأ راتبها بـ 35 ليرة شهرياً، وحتي تستطيع العيش وإعالة وتعليم ابنها الصغير قررت إفتتاح كافيتريا في البنك الزراعي في تل أبيب ثم عملت بالبنك عاملة نظافة “خادمة” لدرجة أخفت أسمها الحقيقي حتى لا يتعرف عليها أحداً وأختارت لنفسها اسم “مزال زكي”.

سافرت مرة إخرى إلى أمريكا لزوجها محمد العقاد بعد انفصاله عن زوجته المسيحية، بسبب ابنهما “موشيه” الذي كان دائم السفر إلى والده وتزوجا هناك مرة آخرى بعد 34 عاماً من الطلاق عام 1983 فهاجر معها إلى إسرائيل، وفي عام 1993 رحل العقاد ودفن بمقابر المسلمين بحيفا، بينما رحلت سعاد المطربة المثيرة للجدل عام 2004 ودفنت في مقبرة يهودية في منطقة طيرة الكرمل.