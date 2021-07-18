ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة.. وانهيار زوجها أحمد العوضي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، الساعات الاخيرة، بعد إعلان الفنان الفنان تامر مجدي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر تامر مجدي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»،صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليهاقائلا: «ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية».

وتابع: «أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. الطف بيها يارب».

وقام الفنان أحمد العوضي، بتوجيه رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات، وطالب الجمهور مرة أخرى الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا … أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة … أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه … بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

ووفقًا لما ذكره أحمد العوضي، فقد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية بشكل مفاجئ، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة جداً وحين إجراء العملية، حدث خطأ جراحي من أحد الأطباء بإحدى المستشفيات، والتي تقيم فيها حالياً.

ووفقًا للتقارير فإن هذا الخطأ تسبب في حدوث تلوث بكتيري، واستلزم وضعها في غرفة العناية المركزة لعلاجها املا في تحسن حالتها الصحية في الساعات القادمة.

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