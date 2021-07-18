تفاصيل المرض الخطير الذي أصاب ياسمين عبد العزيز.. ومفاجأة صادمة حدثت لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

حالة واسعة من الجدل أثارها الفنان أحمد العوضي، وذلك من خلال الإعلان عن تعرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية مفاجئة.

ووفقًا لما ذكره أحمد العوضي، فقد تعرضت ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية بشكل مفاجئ، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة جداً وحين إجراء العملية، حدث خطأ جراحي من أحد الأطباء بإحدى المستشفيات، والتي تقيم فيها حالياً.

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ووفقًا للتقارير فإن هذا الخطأ تسبب في حدوث تلوث بكتيري، واستلزم وضعها في غرفة العناية المركزة لعلاجها املا في تحسن حالتها الصحية في الساعات القادمة.

ومنذ بداية الأزمة حرص الفنان أحمد العوضي والفنان وائل عبد العزيز التكتم عن نوع العملية التي أجرتها ياسمين عبد العزيز، واكتفوا بالدعاء لها مع مشاركة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب منشورات أحمد العوضي وشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز توقع الجمهور إصابتها بفيروس كورونا ودخولها المستشفى، والبعض الآخر توقع اجرائها عملية اجهاض بعدما كان قد تردد حملها في الفترة الاخيرة، ولكن كل هذه تكهنات وتوقعات، ومازالت الحقيقة لا يكشفها زوجها ويتكتم التفاصيل ويرفض الرد.