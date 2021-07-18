نجاة مخرج شهير من الموت غرقًا.. «أنقذوه في آخر لحظة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المخرج محمد العدل، تعرضه لحادث غرق في أحد الشواطيء، كاد ان ينهي حياته لولا تدخل احد الأشخاص في آخر لحظة .

ونشر المخرج محمد العدل، كواليس وتفاصيل الحادث على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب محمد العدل :”النهارده نزلت البحر وأنا بعرف أعوم كويس، دخلت جوة شوية وبعدين حسيت أني تعبان ومش قادر أقف حتي في المياه وماليش طول”.

وأضاف محمد العدل :”عومت عشان ارجع والمسافة كانت بعيدة.. ابتدي نفسي يروح وبقيت حتي مش قادر أرجع علي الشط، لولا ستر ربنا وواحد كان بعيد عني شوية.. قعدت أنادي وأشاور له فجالي وسحبني لغاية ما بقي ليا طول.. كنت روحت فيها”.

واختتم ماندو العدل “الحمد لله علي كل حال وشكرا للي انقذني ويارب حسن الختام”.

وفي وقت سابق ، قام المخرج ماندو العدل، بتوجيه رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة ، وذلك بعدما قامت بمهاجمة افنان تامر حسني بعد طرح كليب أغنية “بحبك” إحدى مشاهد فيلم “مش أنا” الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائية المختلفة.

حيث قام المخرج ماندو العدل، بنشر منشور جديد موجها رسالة قاسية للفنانة حلا شيحة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا”.

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