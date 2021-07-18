الخناقة تشتعل بين أشرف زكي وحاتم الحويني.. وتصرف مفاجىء من الأخير

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل الواسع، سببها منشور للسلفي حاتم الحويني، يهاجم فيه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، بسبب قراره بفصل وشطب الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها بأن الفن حرام.

حيث قال في المنشور:”التوبة من الفجور والفسق = فكر ظلامي..أهل بيتك -كما يقول الناس- يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل”.

وأضاف قائلا:”يا دكتور أشرف أنت تسمّى في وصف الشرع “ديوث” أي: الذي لا يغار على أهله!! فيترك زوجته تخرج شبه عارية! وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة”.

‫وتابع قائلا:”حلا_شيحا‬ وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أنّنا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء -أعانها الله وثبّتها-، والسقوط ليس عيبًا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرّب سبحانه، يكفي أن ربنا قال: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم﴾”.

من جانبه، أعلن الدكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني، بعد هجومه الاخير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، أن النقابة جاهزة للمعركة، قائلًا: «بيني وبينه القضاء وأرجو ألا يبكي كما فعل غيره، ولنا في الفنانة إلهام شاهين مثال».

في حين فاجىء حاتم الحويني الجميع وقام بحذف المنشور الذي تطاول فيه على أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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