تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيزمؤشرات التريندات في مصر، الساعات الاخيرة، وذلك بعد إعلان زوجها الفنان احمد العوضي، إجراءها عملية جراحية، مناشدا الجمهور بالدعاء لها.

وأكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًت خضوعها لعملية جراحية استغرقت ساعات.

وقال المصدر، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز تتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، وحالتها الصحية مستقرة.

وفي وقت سابق، قام الفنان أحمد العوضي، بتوجيه رسالة مؤثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات، وطالب الجمهور مرة أخرى الدعاء لها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا … أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة … أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه … بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره … وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

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