حلا شيحة تقصف جبهة والدها بعد هجومه على زوجها معز مسعود (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم -

خرجت الفنانة المتألقة حلا شيحة عن صمتها، وردت على تصريحات والدها التي هاجمها فيها بسبب أزمتها الأخيرة.

وعلقت حلا شيحة من خلال منشور عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» على تصريحات والدها بشأن زوجها معز مسعود، وقوله إن ابنته «مخطوفة»، معبرة عن صدمتها من حديث والدها و«افتراءاته على زوجها».

بعد سبه لـ أشرف زكي بسبب حلا شيحة.. هذا ما ينتظر نجل الحويني

والد حلا شيحة يفاجئ الجمهور: «ابنتي اتخطفت»

وكتبت حلا شيحة على صورة لوجه زوجها نشرتها: عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة نادرة الايام دي، وأنا لم يخطفني احد كما قال والدي والكلام ده لا يصح أبدا».

أضافت: «انا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا وبنحترم بعض ومعز بيحترم رأيي وبيقدر مشاعري وبالعكس هو دائما بيهدّيني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو اكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه وافتراءات مش صحيحة وهو ابعد ما يكون عنها».

وقالت: «هو في ايه في بلدنا الايام دي بنحارب ونصارع في بعض وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض، هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو اخواني هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين هو ليه كل انواع الهجوم ده على أي حد».

أضافت: «انا زعلانة من والدي جداً لانه يعرف معز كويس جدا وقعدوا مع بعض كتير ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير، معز زيي اتجوز ١٤ سنة من عمره وكان مستقر في حياته وعنده ثلاث اولاد ربنا يخليهمله جمال ماشاء الله وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال كلام لا يليق ابدا وفي الاخر زيي لم يكمل جوازه وحدث الطلاق وكلنا معرضين لده طبيعي انه كان بيحاول زي أي راجل محترم انه يلاقي استقرار في حياته في الحلال ومتوفقش اكتر من مرة ودي مش حاجة تعيب أي حد».

تابعت: «الحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لان ظروفنا قريبة جدا وعندي اولاد مثله واولادنا شبه بعض الحمد لله واستقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض، ونخوض في اعراض بعض هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه».

ووجهت رسالة إلى والدها: «في الاخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب ان لا يصح ابدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع، انا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف انه زوجي وبعتز بيه واحنا اصدقاء قبل ان نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني وانا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبني. وتديني اللي بدأ من اكتر من ١٥ سنة من المنطقي ان معز مش هو سببه، مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني، هذا كلام لا يليق، دعوا الخلق للخالق وكل واحد يخليه في حاله، وياريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض، أحسنوا الظن».