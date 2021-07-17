ميار الببلاوي تكشف مفاجأة عن حلا شيحة: مش متزنة وتعرضت لصدمة لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي بدعم ومساندة الفنانة حلا شيحة، من خلال نشر منشور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيس بوك .

حيث كتبت: «حابة أقول كلمتين في موضوع حلا شيحة بما إني محجبة وبما إني كنت زعلانة أوي لما حلا شالت الحجاب، وكنت بدعيلها بظهر الغيب لأن حصل معاها موقف أول ما لبست الحجاب كنت عاوزاها ضيفة في برنامجي، لقيت ردها إنها لا تريد رياء ولا سمعة وإن حجابها ابتغاء وجه الله اليوم دا عليت في نظري أوي وغبطتها ودعيت ليا وليها بالثبات».

وأضافت: «ومخبيش عليكم حسيت إني مقصرة وكنت هاخد قرار النقاب بس تراجعت لظروف خاصة وعدت سنين وأنا بدعيلها بظهر الغيب، ولما شفتها بعد ما رجعت للفن كنت حاسة انها مش متزنة، إنها تعرضت لصدمة في حاجة أكبر من تحملها ضربت أساس العقيدة عندها وشجعها اللي حواليها وكأنهم كانوا بيدعموها».

وتابعت: «متواصلتش معاها بس مكنتش بنساها من دعائي لأنها ذاقت حلاوة أمان الطاعة ومن ذاق عرف ومن عرف اعترف لحد ملقيت إنها تزوجت معز، وأنا عارفة معز من خلال كورس كنا بناخده في بيروت في بداية حجابي في بيروت مع عمرو خالد الحب مع السند مع بذرة الإيمان والتقوى ظهر على حلا».

وأوضحت: «أنا اشتغلت مع الجميلة المتميزة جدا الأستاذة سارة وفيق في مسلسل (جراب حوا) وعارفة التزامها واحترامها ومهنيتها، وتامر حسني حد محترم وفنان وأنا عارفة اللي فيه حلا دلوقتي استحلفكم بالله تتفهموا موقفها واحساسها هي عاوزه تتبرأ أمام الله من حاجة مكنتش عاوزاها، طبعا مش قصدي الفيلم أو الكليب ولكن القرار اللي عكس فطرتها الدينية. حلا من جواها حلو أوي والقائمين على الفيلم ناس محترمين وايوه هي وافقت على التصوير وأخدت أجرها بس التمس لأخيك ٧٠ عذرا، وأن لم تجد في مائة فإن لم تجد فقل لعلي أكون مخطئا واغلب ظني إن حلا عاوزة تحرق مراكب العودة مرة تانية ومش قصدها أي إساءة لا لأي فنان ولا لأي عمل فني».

وأختتمت قائلة: «أنا فاهماها وحاسة بيها وبدعيلها وبتأسف لكل زملائنا اللي زعلوا، وافتكروا إن إخواتها فنانات فأكيد متقصدش تجرح في حد، بس هي في مرحلة نسأل الله لها ولنا الثبات ففتنة الشهرة والمال لا يقدر على مجابهتها أعتى الرجال، وكل سنة وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم.. سلام».

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