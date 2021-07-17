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حلا شيحة تكشف مفاجأة بشأن أجرها في فيلم «مش أنا»

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فيلم مش أنا
عدن - ياسمين عبد العظيم - فيلم مش أنا

كشفت الفنانة حلا شيحة مفاجأة عن أجرها الذي تقاضيته عن فيلم “مش أنا” بطولة الفنان تامر حسني، وذلك من خلال تصريحات أدلت بها من خلال منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث أكدت الفنانة حلا شيحة، خلال المنشور، أنها كانت تقبل أجور أقل مما يتناسب معها وذلك تعاونا مع صناع العمل، مؤكدة أنها لم تتقاضى الجزء الأخير من أجرها في الفيلم، وكتبت ساخرة:” بصراحة الكلام عن (أجر كبير) ضحكني”.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تبرؤها من مشاهدها في فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، والذي يتم عرضه حاليا في مختلف دور العرض.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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