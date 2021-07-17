بـ«لفظ خارج».. نجل الحويني يفتح النار على أشرف زكي بسبب حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام السلفي حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبواسحاق الحويني، بمهاجمة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة، وذلك بسبب قراره بفصل وشطب الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها بأن الفن حرام، وتبرؤها من مشاهدها بفيلم “مش أنا” الذي تم طرحه مؤخرا.

وقام نجل أبواسحاق الحويني، بالتطاول على أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والفنانين بألفاظ خارجة، وذلك خلال منشور جديد نشره على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث قال في المنشور:”التوبة من الفجور والفسق = فكر ظلامي..أهل بيتك -كما يقول الناس- يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل”.

وأضاف قائلا:”يا دكتور أشرف أنت تسمّى في وصف الشرع “ديوث” أي: الذي لا يغار على أهله!! فيترك زوجته تخرج شبه عارية! وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة”.

‫وتابع قائلا:”حلا_شيحا‬ وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أنّنا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء -أعانها الله وثبّتها-، والسقوط ليس عيبًا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرّب سبحانه، يكفي أن ربنا قال: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم﴾”.

وتابع قائلا:”أعيذك بالله أن تكون ممّن قال الله فيهم: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ وأيضًا: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ۝ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾.

وأختتم قائلا:”أنت أكملت الـ 60 سنة وقد قال ﷺ: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة» أي أعطاه فرص كثيرة للتوبة، فأنصحك أن تتدارك ما اقترفته يداك بالتوية، والله رحيم ودود يقبل ويغفر”.

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