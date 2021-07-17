منة شلبي تكشف عن رأيها في قرار أشرف زكي ضد حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة منة شلبي، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالكشف عن رأيها في قراراته التي أصدرها بشأن أزمة الفنانة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، عن فيلم “مش أنا”.

حيث كتبت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،منشورا وهو: “كل الاحترام والدعم والتقدير لنقيب المهن التمثيلية أستاذي الخلوق الجدع أشرف زكي في جميع قراراته، الفن مهنة عظيمة والموهبة منحة ورزق من ربنا”.

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جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد أثارت حالة من الجدل حول تصريحاتها بشأن فيلم “مش أنا” ومهاجمتها للفنان تامر حسني، كما كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،: “انزعجت بعد ما تم إثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها في فيلم “مش أنا “.

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عن أزمة حلا شيحة ” أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا يعد درسا لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية “أعتذر أننى قبلت عودة تلك الفنانة”، مؤكدا أنه لا مكان بالنقابة لمن يأتي بتلك الأفعال .

وأشار أشرف زكي خلال حديثه عن أزمة حلا شيحة: “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كده”.

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