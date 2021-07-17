حمو بيكا يتجاهل خناقة الساحل الشمالي بهذه الطريقة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام مغني المهرجانات حمو بيكا بتجاهل التعليق على مشاجرته في إحدى قرى الساحل الشمالي، التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، وذلك بسبب اصطدام سيارته بأخرى، ما نتج عنه مشادة كلامية ومشاجرة بين الطرفين.

حيث قام مغني المهرجانات حمو بيكا بتجاهل الرد على مشاجرة الساحل الشمالي، وقام بالترويج للمهرجان الجديد الذي يحمل اسم شرط جزائي، وقام بنشر صورة له برفقة صديقه خلال كواليس التصوير، وروج له عبر تطبيق انستجرام بعد انتهاء المشاجرة.



جدير بالذكر، أن هناك حالة كبيرة من الجدل، انتشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بسبب حادث في الساحل الشمالي، كان طرفًا فيه مغني المهرجانات حمو بيكا الذي تطور فيما بعد لحرب شوارع بين أطراف الحادث.

وظهر في الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا، السيارات التي تهشمت داخل قرية مارينا في الساحل الشمالي، وقيام الأشخاص الذين تهشمت سيارتهم بالتشاجر مع حمو بيكا مما وصل إلي التراشق بالألفاظ الخارجة بين الطرفين.

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