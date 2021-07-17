بـ«القبعة الخوص».. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة (صور)

قامت الفنانة مي سليم ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالتها الصيفية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

ظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جريئة مبهجة، حيث ارتدت توب أزرق مكشوف للغاية ذات اللون الأزرق يكشف عن كتفيها، وأرتدت قبعة خوص رائعة على شعرها الذهبي الساحر، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة، أما عن شعرها فتركته منسدلا على كتفيها مما أعطاها أنوثة.

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جدير بالذكر، أن آخر أعمال مي سليم الفنية هي مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وعلى صعيد أخر، انتهت الفنانة مى سليم من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم “200 جنيه” مع المخرج محمد أمين، وبطولة: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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