الموت يفجع الفنانة جومانا مراد.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة جومانا مراد، منذ قليل وفاة والد زوجها، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت جومانا مراد :«إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب مؤمنة وراضية وصابرة ومحتسبة ننعى فقيدنا الغالي عميد المحامين العرب المستشار أسامة توفيق بسيسو رحمة الله، والد زوجي الدكتور ربيع أسامة بسيسو».

وتابعت: «سائلين المولى عز وجل أن يثبتنا ويربط على قلوبنا ويقوي إيماننا ويجيرنا في مصابنا اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه واعف عنه وَأَكرِمْ نزُلَه وَوسِّعْ مُدْخَلَه واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ونَقِّه منَ الخَـطَايَا كما يُنقَى الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه وأدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّار».

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة جومانا مراد جمهروها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها يعد الأول بعد وفاة ابنتها منذ ثلاثة أشهر.

ونشرت جومانا مراد عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» صورتين جديدتين لها.

يُذكر أن الفنانة جومانا مراد حرصت على نشر صور قديمة لها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بعدما أعلنت وفاة ابنتها من خلال نشر صورة الراحلة على حسابها الشخصى بموقع “انستجرام”.

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