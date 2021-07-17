أشرف زكي يسأل الشيخ الشعراوي هل الفن حرام؟ وهذا كان رده (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع، أثارته تصريحات الفنانة حلا شيحة، اايام الماضية، حول حكم التمثيل والفن وحرمانيته، الأمر الذي جعل نقابة المهن التمثيلية ترد على تصريحاتها.

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ان حلا شيحة ليس لها مكانا الآن في نقابة المهن التمثيلية، مشيرا إلى أنها عندما قررت العودة اتصلت به عشرات المرات حتى تحصل على تصريح للعمل.

وأشار أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه التقى في وقت سابق بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وسأله هل الفن حرام ؟ ، فكانت إجابته “فأما الزَّبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض”.

وأضاف أشرف زكي، :”من يخرج ويقول أن الفن حرام يرد عليه بجملة واحدة “لكم دينكم ولي ديني”.

وكان الكثير قد تسائل عن موقف نقابة المهن التمثيلية من تصريحات حلا شيحة، وهل سيتم مقاضاتها على هذه التصريحات ومحاسبتها بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني.

أكد شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن ما قمت به حلا شيحة يسيء للفن ولزملائها في المقام الأول، ولا يجوز أن تقوم بالإضرار بزملائها الفنانين المشاركين في العمل.

وأضاف ” عندما قررت الاعتزال كان قرارها واحترمه الجميع، وعغندما عادت كان ذلك بإرادتها أما عن موقف نقابة المهن التمثيلية فيُسأل عنه أشرف زكي النقيب وهو القائم والمسؤول الأول عن اتخاذ قرارات بشأنها”.

وتابع “أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بصناع العمل وزملائها الفنانين المشاركين في العمل فلكل منهم الحق في أن يقيم دعوى تعويض مدني ضده، يثبت فيه الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والمحكمة المدنية هي التي تفصل في هذا الشأن في النهاية”.

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