جورجينا صديقة رونالدو تفاجىء الجميع وتخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صور جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صور لها من مشاركتها بمهرجان كان السينمائي، حبث ظهرت وهي ترتدي فستان مفتوح أسود اللون.

واستطاعت جورجينا ان تخطف الانظار إليها في مهرجان كان السينمائي بإطلالتها الجريئة التي نالت اعجاب الجميع.

وفي وقت سابق، شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صور ومقاطع فيديو جديدة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صور لها برفقة كريستيانو رونالدو في أوضاع رومانسية وهم على أحد القوارب.

وعلقت جورجينا رودريجيز، على الصور وكتبت :”احبك في البحر”.

و أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدل واسع الساعات الماضية، بعد نشر مقطع فيديو جديد لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جورجينا رودريجيز، فيديو لها وهي تسبح تحت الماء، وترتدي مايوه، أظهر مفاتنها.

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