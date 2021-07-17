خناقة نارية بين مي حلمي وتامر شلتوت بسبب «صورة الطيارة» .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هجوم عنيف شنته الإعلامية مي حلمي، على الفنان تامر شلتوت، بعدما نشر صورة لهما في المطار، اثارت جدلًا واسعًا الساعات الأخيرة، وزعم الجمهور انهم تربطهما علاقة عاطفية.

ونشرت مي حلمي، عبر خاصية ستوري على حسابها على انستجرام، تقول :”كل واحد عاوز يركب التريند ومبياخدش باله من أذيته لغيره بحب زمايلي وبحترمهم جدا لكن مش طبيعي بعد إعلاني لارتباطي بيومين تيجي تتصور معايا في الطيارة بالصدفة وتحط قلب على الصورة وتسيب عنصر التشويق للجمهور مافيش إحساس بالغير؟”

وتابعت مي حلمي : “كان ممكن زي ما وضحت للناس بعد سبع ساعات كنت تكتب صدفة حلوة زميلتي مي أوقع، أنا بحب الكل ومبحبش أشوف الناس وحشه”.

وأكملت: “ماكنتش مستاهلة القصة عشان حبة أخبار مالهمش لازمة غير أنهم يضروني في نفسيتي مش أكتر وقت فرحتي، معرفش كان المفروض اتصرف ازاي كنت أرفض الصورة”.

وفي وقت سابق، أثار الفنان تامر شلتوت بعدما نشر صورته مع مي حلمي واكتفى بالتعليق عليها بوضع شكل “قلب”.

وعلق تامر شلتوت، أنه لا يوجد شيء بينه وبين مي حلمي قائلا: “للتوضيح…انا مسافر لشغل في شرم الشيخ و قابلت( الزميله) مي صدفه في الطياره..بس كده”.

وجدير بالذكر أن الإعلامية مي حلمي كانت قد أعلنت في وقت سابق عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عن ارتباطها مجددا بشخص لم تعلن عن هويته بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد، قائلة «داري على شمعتك تقيد».

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