«العارف» يكتسح.. تعرف على آخر إيرادات الأفلام السينمائية

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الانتعاش تشهدها الأفلام السينمائية حاليًا بجميع دول العرض، حيث تشهد عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية في منافسة شرسة في الإيرادات.

وحققت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، إجمالي 3 مليون و434 ألف جنيه، موزعة على الأفلام المعروضة.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف»،حيث حقق مليون و727 ألف جنيه، والذي يقوم ببطولتة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

بينما جاء في المركز الثاني فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات مليون جنيه، والذي يقوم ببطولتة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

فيما حقق فيلم «مش أنا» لنجم تامر حسني، 683 ألف جنيه والذي يشاركه في البطولة الفنانة حلا شيحة والفنان ماجد الكدواني.

بينما حقق فيلم«أحمد نوتردام» 15ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغني.

أما المركز الأخير، فحصل عليه فيلم «ثانية واحدة» بإيرادات 3 الاف جنيه، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

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