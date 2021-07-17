بوصلة رقص.. روبي بإطلالة جريئة تشعل حفل الساحل الشمالي.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحيت الفنانة روبي، الساعات الماضية، حفلها الغنائي بالساحل الشمالي، والذي أثار جدلًا واسعًا الايام الماضية، بشأن شروطه الخاصة.

وأطلت روبي في الحفل، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان أبيض قصير، نال إعجاب جميع الحاضرين، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها.

كما شهد الحفل حضور الجميع بالملابس البيضاء، ولا ظهور للمحجبات، الامر الذي أثار غضب البعض.

وفي وقت سابق، أثارت شروط حضور حفل روبي، غضب رواد السوشيال ميديا، وخاصة المحجبات، حيث ذكرفيالشروط انه مسموح بالتربون فقط، مما جعل الجمهور يشن هجوم كبير عليها.

من جانبها، خرجت روبي عن صمتها، وردت على اهجوم بمنشور جديد توضح فيه تفاصيل شروط حفلها بالساحل الشمالي.

وكتبت روبي عبر خاصية «استوري» بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، قائلة: «أولا مساء الخير، في سوء فهم للموضوع، الشخص الي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب توربون على إنه معنى الحجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط».

وأضافت روبي: «وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع، وإنه لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني شكرا».

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