شكرا لاهتمامكم بخبر من هي الموديل المغربية شبيهة ياسمين صبري؟.. متابعون: أحلى بكتير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لعارضة الأزياء المغربية سكينة الرحباني والتي عُرفت بأنها شبيهة ياسمين صبري المغربية، ما لفت أنظار الجمهور إليها.

“سكينة الرحباني” هي عارضة أزياء مغربية حققت نجاح كبير ولها شهرة واسعة في بلدها إلا أن الجمهور نشر صورها بشكل كبير بعد أن لاحظ البعض أنها تشبه الممثلة المصرية ياسمين صبري بدرجة ملفتة، إلا أن سكينة تهتم أكثر بمجال الموضة والأزياء ولا تفكر حاليا في دخول مجال الفن.

تحمل جزء كبير من ملامح ياسمين صبري خصوصاً العيون فلها نفس رسمة العين كما أن شكل الوجه من الأمور المشتركة بينهما في حين أن فم ياسمين صبري أعرض من سكينة الرحباني إلا أن كلاهما تعتمد نفس رسمة الحواجب والشعر الطويل الناعم.

وفي تصريحات صحفية لسكينة على هذا التشابه بينها وبين ياسمين صبري، قالت، في تصريح لبرنامج ET بالعربي: “أنها في آخر سنتين تكرّر معها أكثر من موقف غريب، حيث يطلب منها البعض التقاط صور “سيلفي” معها على أساس أنها ياسمين صبري، خصوصاً خلال تواجدها في المول أو الكوافير أو المطعم”.

وأضافت: “وبسبب ذلك اقتنعت أن هناك شبه بيني وبين ياسمين صبري لأن الموضوع تكرّر معي بشكل لافت، حتى أقرب الناس يقولون لي أن الشبه بيني وبينها كبير”.

وأكملت: “لايف أشبهها أكثر لأنو عنجد الناس بيعرفوني مش هيي ومع هيك يتصورون معي، وتشابهي معها لا يزعجني فهي معروفة بجمالها وتعدّ من أجمل النساء العربيات بالعالم”.

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من هي سكينة الرحباني؟

يذكر أن الموديل المغربية سكينة الرحباني درست إقتصاد مدة سنة وبعدها interior design سنتين، واستقريت في دبي منذ سنة و8 أشهر، واشتغلت فيها مع إحدى الشركات العقارية كموظفة مبيعات.