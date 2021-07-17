رسالة نارية من حنان ترك بعد أزمة حلا شيحة وتامر حسني .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو جديد على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”.

وناشدت حنان ترك، جمهورها في الفيديو، بالتبرع للغارمين لتمكينهم من قضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم، عبر التبرع لمؤسسة مصر الخير عبر حسابها 100100 في جميع البنوك المصرية.

وفي بداية الفيديو قالت حنان ترك : “كل سنة وأنتم طيبين، وسعداء ومتهنيين، وراضيين وراضي عنكم رب العالمين، مستورين”.

وأشارت حنان ترك، في الفيديو، إلى أن أعدادًا كبيرة من الغارمين لن يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم كونهم في السجون بعدما كان حلمهم الوحيد وهو ستر أبنائهم.

ويهد هذا الظهور الاول لحنان ترك بعد ازمة الفنانة حلا شيحة وهجومها العنيف على الفنان تامر حسني مؤخرًا.

ونشرت حلا شيحة على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، :” أنا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..”

وأضافت :” اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي .. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح”.

وأضافت حلا شيحه :” بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسى ..”

اقرأ ايضًأ: