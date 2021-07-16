«خلوه يشد حيله»..دلال عبد العزيز ترسل رسالة مؤثرة لزوجها سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

كشف مصدر طبي من المستشفى التي تمكث فيها الفنانة دلال عبد العزيز للعلاج من أثار التعافي من فيروس كورونا، أن الفنانة دلال عبد العزيز دائما تقوم بتوجيه رسائل مؤثرة لزوجها الفنان سمير غانم وكأنه على قيد الحياة.

حيث أكد المصدر، أن أخر رسالة قامت بإرسالها الفنانة دلال عبد العزيز لزوجها سمير غانم، قامت بإرسالها مع ابنتيه “إيمي ودنيا”، حيث قالت لهما: “قولوا لسمير أني كويسة، وخلوه يشد حيله”، وحتى الآن لا تعلم دلال عبدالعزيز بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

جدير بالذكر، أن هناك مصدر طبي من داخل المستشفى الخاصة التي تعالج فيها الفنانة دلال عبد العزيز ، كان قد كشف أن حالتها لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ الفترة الأخيرة، وإنها مازالت تعاني من مضاعفات أعراض ما بعد التعافي من فترة الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19″، وأنها تعاني من أعراض حادة أمراض الرئة وصعوبة في التنفس.

وأكد المصدر، أنه أحيانا تشهد الحالة تحسنا بسيطا وطفرات في حالتها، ولكن يعقبها مباشرة تراجع ملحوظ في نسبة الأكسجين فلذلك مازالت موجودة على أجهزة التنفس الصناعي حتى الأن، مشيرا إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وليس المرض الفيروسي نفسه.

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