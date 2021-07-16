بإطلالة جريئة.. رانيا يوسف تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها عل مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستتجرام» صور من إجازتها.

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ووفقًا لما جاء في الصور، فقد ظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابسة صيفية، أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وكتبت تعليقا قائلا: “مشاعر الصيف الملونة” مما نال إعجاب متابعيها”.

وارتدت الفنانة رانيا يوسف في إطلالتها فستان مزركش مفتوح من الجنب، حيث انتتقدها الجمهور بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف كان مشاركتها في مسلسل ملوك الجدعنة الذى عرض في سباق مسلسلات رمضان الماضي، بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وأحمد صفوت، وياسمين رئيس.