تعرف على طلب دلال عبد العزيز الوحيد بعد أن فاقت من الغيبوبة

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

لا تزال الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مستقرة، إلا أن التقارير الصحية المتداولة تؤكد أنها في الآونة الأخيرة لم تغب عن وعيها كما حدث معها في البداية.

وأشارت التقارير إلى أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز لم تطلب سو طلبا واحدًا منذ دخولها المستشفى، ألا وهو الاطمئنان على صحة الفنان سمير غانم وأحواله الصحية وطلب رؤيته، دون أن تعلم أنه توفي.

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وقالت مصادر طبية أن سبب إخفاء أمر وفاة سمير غانم عنها تم بناء على طلب الأسرة، حتى لا تتأثر حالتها الصحية أو تسوء، خاصة أنها تعافت من الإصابة بفيروس كورونا وتعاني حاليا من تأثيراته المتمثلة في الالتهاب الرئوي، الذي أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، ما استدعى وضعها على بعض أجهزة التنفس للمساعدة في رفع نسبة الأكسجين لديها.

وقالت مصادر في المستشفى الذي تعالج به، إنه في الوقت الذي تحسنت فيه صحة الفنانة دلال عبد العزيز، كتبت رسالتين، موضحًا أن نص الرسالة الأولى، كان كالتالي: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض»، فيما جاء فحوى الرسالة الثانية: «أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض».

وقالت مصادر في المستشفى، إن هناك إجابة واحدة متفق عليها بين الأطباء وطاقم التمريض الذين يلتقون بالفنانة دلال عبد العزيز عند سؤالها عن الفنان سمير غانم، ألا وهي أنه يعاني من نفس المرض وأن حالته الصحية مستقرة.