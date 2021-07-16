اتفرج داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. بالفوشيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - داليا مصطفى

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت داليا في الصور بإطلالة أنيقة و عصرية، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها وذوقها الراقي، وتزينت ببعض الإكسسوارات المميزة و التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مصطفى على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و غير المبالغ فيها.

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آخر أعمال داليا مصطفى

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.