سمية الخشاب تخطف الأنظار بفستان أسود ساحر (صور)

قامت الفنانة سمية الخشاب ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.



حيث ظهرت الفنانة سمية الخشاب خلال الصور التي نشرتها، بفستان أسود ساحر، حيث ارتدت فستانا من التل باللون الأسود، طويل ومنفوش، وله فتحة v من الصدر، وحمالات، وتفصيلته مميزة من أعلى لأسفل، مما أثار إعجاب متابعيها.





جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب تصدرت تريند البحث مؤخرا بعدما قامت بطرح كليب “أوعدك” دويتو مع مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال والتي حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

جدير بالذكر، أن الفنانة سمية الخشاب ، كانت قد كشفت عن حقيقة ما تداول حول ارتباطها من مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، وذلك بعد نجاح أغنيتهما الدويتو “أوعدك”، بعد أن تداولت تلك الأنباء بين العديد من الجمهور.

جدير بالذكر، أن مطرب المهرجانات الشعبية كان قد نفى أيضا صحة هذه الأنباء ووصفها بالشائعات، حيث علق على تلك الشائعات ضاحكًا: “أتمنى أتجوزها”، مؤكدا أن علاقتهما تقتصر على العمل فقط، حيث قال: “بس طبعا الكلام دة هزار وعلاقتنا شغل فقط”.

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