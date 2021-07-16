«اتسرعت بقرارها»..منه فضالي تثير الجدل بتعليقها على حجاب حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة منه فضالي

علقت الفنانة منة فضالي،على حجاب الفنانة حلا شيحة وأبدت رأيها في قرارتها بشكل عام، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل بسبب منشورها حول مشاهدها في كليب “بحبك” الغنائي من فيلم مش أنا مع الفنان تامر حسني.

حيث قالت الفنانة منه فضالي، أنها لا يصح أن ترتدي حجاب ثم تقوم بخلعه وضد المرأة التي ترتدى الحجاب في يوم من الأيام ثم تتركه، وذلك خلال برنامج مع الفارس الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس والمقرر عرض الحلقة بعد عيد الأضحى المقبل عبر فضائية الرشيد.

وأضافت منة فضالي، قائلة :”حلا شيحة حرة ولكن أنا ضد أن الست تلبس الحجاب وتخلعه وتقفل حياتها على الدين وتعيش حياة طبيعية وفجأة مش مقتنعه بيه وحلا شيحة ممكن تكون تسرعت بقرار الحجاب”.

وروت الفنانة منة فضالي، خلال حوارها، أنها كانت في فترة من الأوقات مرتبطة مع شخص وطلب منها أن ترتدي الحجاب فردت عليه أنه سيأتي عليها الوقت وتريدته ولكن ليس عليه أن يجبرها على ذلك.

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