بعد الحكم بالسجن على «المتحرش بالرجال».. معلومات لا تعرفها عن الفنان عباس أبو الحسن

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر الفنان عباس أبو الحسن محرك بحث جوجل والمواقع الالكترونية، وذلك بعدما انتصر وصدرت المحكمة قرارا بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش به الذي يدعى باسم سمير المطلق عليه “المتحرش بالرجال” بالسجن المشدد لمدة 16 عاماً.

ولد أبو الحسن في محافظة القاهرة.

بدأ مشواره الفني عام 1995م .

يعشق تربية الكلاب وركوب الخيل وتعتبر رياضته المفضلة بجانب ممارسة رياضة ألعاب القوة بالجيم .

له العديد من الأعمال السينمائية منها:قط الصحراء – حسن وعزيزة قضية أمن دولة – مافيا – عمارة يعقوبيان – حسن ومرقص – نوارة – قدرات غير عادية – الكنز – الأصليين – الكنز2 .

وشارك في عدد من المسلسلات التليفزيونية منها:أبو حسن المصري – أرض جو – ريح المدام – استيفا – آسيا .

آخر أعماله الذي شارك بها المسلسل الرمضاني ( أبو عمر المصري) سنة 2018م.

أثار حالة من الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته حول تحرش طبيب أسنان به.

حيث علق «أبوالحسن»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا:«السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال».

واستكمل «الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة، ومكتب النائب العام، وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل«، وشكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين وكل من ساندوا هذه القضية منذ تفجيرها، والشكر موصول أيضا للمحامي الذي أقام الدعوى.

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد سجن الطبيب المتحرش 16 عاما..أول تعليق من الفنان عباس أبو الحسن