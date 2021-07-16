منتج «مش أنا» يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أجور حلا شيحة وتامر حسني بالفيلم

عدن - ياسمين عبد العظيم - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-07-15 08:06:56Z | |

قام أحمد دسوقي شريك الإنتاج في فيلم “مش أنا”، بتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أجور حلا شيحة وتامر حسني بالفيلم، ليرد على تصريحات الممثلة حلا شيحة حول مشاهدها التي طلبت بحذفها من الفيلم والتي تجمعها في أجواء رومانسية مع الفنان تامر حسني.

حيث قام دسوقي، بنشر منشور جديد له عبر حسابه بموقع فيسبوك، قائلا: “كل اللي طلبته حلا تامر نفذه و زياده و مكانش ليها اي طلبات بخصوص الكليب و تامر وقف في ضهرها و صمم يشيل كل اللي طلبته و عارض كل جهات الإنتاج عشان كان في خطوره على درامة الفيلم و تحملها تامر على عاتقه و فتح الفيلم تاني مع المخرجه و معايا شخصياً و بقينا بنشيل و بنحاول نحل الدراما بطريقه تانيه مرهقه و متعبه جداً”.

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وأضاف: تامر عشان خاطر ارضاء حلا فضل قاعد في المنتاچ اسبوع كامل بيحل اضرار حذف المشاهد اللي طلبتها حلا عشان السياق الدرامي ميتأثرش بالسلب و الحقيقه ان كل جهة الإنتاج كانوا رافضين الحذف لإن دا شغل و كل حد اخد اجره عليه و مينفعش نبوظ فيلم بيتصور في سنتين و بيتحضر في سنه و فيه نجوم كبار عشان استاذه حلا وصلت فجأه للسلام النفسي مع نفسها و هل من الصح انها تدي نفسها الحق انها تتهم و تشكك في النوايا و العقائد الدينيه لناس وقفوا جانبها دا كلام لا يعقل و مرفوض تماماً.

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وتابع: أنا مصدوم من تصريحات حلا تحديداً في حق الراجل الوحيد اللي كان في ضهرها و كمان حارب عشان يجيبلها اجر كبير جداً عشان يرفع من روحها المعنويه بعد ما طلبت منه يساعدها عشان ترجع في السينما بقوه و للعلم … كلمة حق قدام ربنا في حق الراجل دا عشان اجرها المادي يكبر تامر خصم من اجره الشخصي عشان يتحط عند حلا دا غير انها مكانتش بترد علينا كلنا قبل طرح الفيلم نهائي …كان ممكن يا حلا تتكلمي معانا كلنا او تيجي تشوفي الفيلم قبل نزوله و نحل كل شيء بمنتهى الود و الإحترام معرفش ليه عملتي كدا و كلنا كنا جانبك.

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