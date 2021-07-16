عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة حلا شيحة وتامر حسني

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين، بالتعليق على أزمة الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني بعدما قامت بمهاجمته بعد طرح أغنية “بحبك” من ضمن أحداث فيلم ” مش أنا” الذي تم عرضه مؤخرا في مختلف دور العرض.

حيث قام الفنان عمرو محمود ياسين، بنشر منشور جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ “فيسبوك”، قائلا: “بجد رد تامر حسني في غاية الاحترام والذوق”.

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جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد نشرت منشور خلال أمس قائلة:”أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا أيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت حلا شيحة: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتاكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

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وتابعت حلا شيحة: “أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.

وأكملت حلا شيحة: “إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمني أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أوللئك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

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