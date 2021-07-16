بعد خطوبتها..أسرار ومعلومات لا تعرفها عن كارولين عزمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة الشابة كارولين عزمي ، محرك البحث “جوجل” وتريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، من حفل خطوبتها الذي أقيم مساء أمس الخميس، وكان العريس بيشوي ويليام نجل رجل الأعمال الشهير سمير ويليام.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الفيديوهات والصور لحفل الخطوبة التي حضرها مجموعة من الاهل والاصدقاء وسط أجواء من الفرحة والبهجة، فيبحث الكثير من الجمهور عن اهم المعلومات عن الفنانة كارولين عزمي التي استطاعت أن تثبت موهبتها من خلال العديد من الأعمال الفنية.