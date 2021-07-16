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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد خطوبتها..أسرار ومعلومات لا تعرفها عن كارولين عزمي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الفنانة الشابة كارولين عزمي ، محرك البحث “جوجل” وتريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو انستجرام، من حفل خطوبتها الذي أقيم مساء أمس الخميس، وكان العريس بيشوي ويليام نجل رجل الأعمال الشهير سمير ويليام.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الفيديوهات والصور لحفل الخطوبة التي حضرها مجموعة من الاهل والاصدقاء وسط أجواء من الفرحة والبهجة، فيبحث الكثير من الجمهور عن اهم المعلومات عن الفنانة كارولين عزمي التي استطاعت أن تثبت موهبتها من خلال العديد من الأعمال الفنية.
- اسمها الحقيقي كارولين كمال عزمي مواليد 14 أبريل عام 1996م.
- مسيحية الديانة.
- تخرجت من معهد الفنون المسرحية العالي .
- نشأت وسط عائلة تحب الفن والتمثيل
- بدايتها الحقيقية أمام التلفزيون كانت عام 2017م من خلال مسلسل الأب الروحي، للمخرج بيتر ميمي.
- اشتهرت كثيرا بعد مشاركتها في مسلسل رمضان كريم.
- من أشهر المسلسلات التي عرضت لها حتى الآن مسلسل أبو العروسة الموسم الأول الذي نال إعجاب الجميع.
- حلمها الوحيد أن تنجح في مشوارها الفني وتصبح ممثلة كبيرة.
- أهم أعمالها:الأب الروحي عام 2017 ، 2018 – أبو العروسة 2017، 2018 – رمضان كريم – الحلال 2017م – فوق السحاب – الشارع إلي ورانا – الأب الروحي ج2 ج1 – سرايا حمدين 2018م – الديزل – قيد عائلي 2019م – ونحب تاني ليه – عمر ودياب – قوت القلوب – الوجه الآخر .
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