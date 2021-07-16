وصلة رقص لـ ولاء الشريف مع كارولين عزمي بحفل خطوبتها (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، مقطع فيديو قصير لوصلة رقص تجمع بين الفنانة ولاء الشريف بصديقتها الفنانة كارولين عزمي، وذلك من حفل خطوبة الأخيرة، الذي أقيم مساء أمس الخميس.

حيث ظهرت الفنانة ولاء الشريف، خلال الفيديو المنشور، وهي ترقص مع صديقتها الفنانة كارولين عزمي وسط تصفيق حار من الحضور من الأهل والأصدقاء، وذلك على نغمات أغنية “خطوة” للفنان مصطفى حجاج.

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كانت قد احتفلت الفنانة الشابة كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني ابن رجل الأعمال سمير ويليم، مساء اليوم الخميس الموافق 15 يوليو، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

يذكر أن، الفنانة كارولين عزمي كانت قد حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “أبو العروسة” مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.

وعلى صعيد أخر، تشارك كارولين عزمي، حاليا في الجزء الثاني من مسلسل “الحرامي” المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل على منصة”اتفرج vip”.

“الحرامي 2” بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.

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