استشاري صحة نفسية يفجر مفاجأة وراء القرارات المفاجئة للفنانة حلا شيحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - آثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة على فيلمها الجديد “ مش أنا” بمشاركة الفنان تامر حسني، وتبرؤها منه، مما أدى إلى حدوث موجة حادة من الانتقادات من قبل الجمهور والعديد من الفنانين بالوسط الفني.

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية،السبب وراء القرارات المفاجئة للفنانة حلا شيحة، حيث قال أن القرارات المتذبذبة والسريعة للفنانة حلا شيحة كل فترة، يؤكد أن لديها العديد من أنماط الشخصية الوسواسية.

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وأضاف، أن الفنانة حلا شيحة تميل إلى مواصفات الشخصية الوسواسية وذلك بسبب أنها غير ثابتة على موقف محدد، كما أنها تميل إلى الاستماع لمن حولها إضافة إلى تأثيرهم عليها بسرعة، فهي غير واضحة المبدأ الشخصي على الإطلاق.

مؤكدا، أن موفقها الأخير وتصرحاتها بشكل دائم ومفاجئ تؤكد على عدم ثبات مشاعرها، وتقلبها المزاجي بشكل كبير، وبجانب ذلك يسمى سلوك حلا شيحة بـ السلوك المظهري لأن التدين له مظهران تدين داخلي، وتدين خارجي، ومن المفترض أن التصرفات الدينية النابعة من الداخل تحمل قناعتي التامة وتنعكس على مظهري الخارجي.

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