مجدى الهواري لـ حلا شيحة: اخطأتي الرهان وبكره هفكرك

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المخرج مجدي الهواري ، بتوجيه رسالة للفنانة حلا شيحة ، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت حالة من الجدل على نطاق واسع، بعد مهاجمتها للفنان تامر حسني بسبب المشاهد الرومانسية معه في كليب “بحبك”، وتبرأها من الفيلم وانتقادها للعديد من زملائها بالوسط الفني.

وكتب مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي على موقع توثيق التدوينات “تويتر”: “‏ياحلا أنت عارفة أنا بحبك قد إيه !! على مستوى الفني والإنساني .. لكن أخطأتي الرهان هذه المرة . وبكره هفكرك ????‎#حلا_شيحة”

وكانت حلا شيحة كانت قد كتبت عبر حسابها بموقع إنستجرام مهاجمة تامر حسنى، وقالت: “أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه .. واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليّ وتأكيده إنه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي”.

وأضافت: “إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

وتابعت : “أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.