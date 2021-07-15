بعد تصريحات حلا شيحة.. كليب «بحبك» للفنان تامر حسني يتصدر يوتيوب (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حلا شيحة بإثارة حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب هجومها على الفنان تامر حسني بعدما قام بطرح كليب “بحبك” على اليوتيوب.

فتصدر فيديو كليب أغنية بحبك للفنان تامر حسني تريند موقع يوتيوب، وأصبح تريند رقم 1 على موقع يوتيوب، ووصلت مشاهدات إلى أكثر من 2 مليون، بعد مرور يومين على طرحه.

أغنية بحبك من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وإخراج سارة وفيق، وتم تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم ” مش أنا ” الذي طرح في السينمات منذ ثلاثة أسابيع بحسب ما قاله تامر حسني في رده على حلا شيحة.

كلمات أغنية بحبك والمشاهد الرومانسية التي جمعتها بتامر حسني في الفيديو كليب تسببت في بكائها بحسب وصفها في منشور لها صباح اليوم على حسابها بتطبيق انستجرام.