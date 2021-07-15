هند صبري تستعيد ذكرياتها مع السقا في «إبراهيم الأبيض» (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة التونسية هند صبري ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها فيديو قديم لها ضمن أحداث فيلم “ابراهيم الأبيض،”، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، حيث أن هذا الفيلم تم عرض لأول مرة في عام 2009.

وظهرت الفنانة هند صبري في الفيديو، خلال أحداث العمل مع أحمد السقا بالفيلم، وعلقت قائلة: “دمايا متستهلش تكون كحله ليله لعنيكي”.

جدير بالذكر، أن فيلم “إبراهيم الأبيض”، شارك في بطولته العديد من الفنانين، منهمالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والفنان أحمد السقا، هند صبري، عمرو واكد، باسم سمرة، والعمل من تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج مروان حامد.

وعلى صعيد أخر، شاركت الفنانة هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

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